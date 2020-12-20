مجلس النواب يعارض مقترح إلغاء ترشيح القادة العسكريين في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقترح النائب البرلماني الإيراني غلام رضا نوري قزلجه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم، خلال مراجعة مقترح تعديل قانون الانتخابات الرئاسي، استبعاد "القادة الأعلى للقوات المسلحة من رتبة لواء فما فوق" كأحد السوابق المؤثرة في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال النائب البرلماني الإيراني لمدينة بستان آباد: "الرئاسة نشاط سياسي ويجب أن يشارك في الانتخابات الرئاسية من هو في التيارات والأحزاب السياسية".

وعقب الجلسة عارض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي إلغاء الجزء 10 للفقرة (ب) من المادة 1 من مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

في الخطة الحالية، يُتوخى من فترة 6 سنوات على الأقل كقادة كبار في القوات المسلحة برتبة لواء وما فوق كأحد شروط المرشحين للرئاسة./انتهى/