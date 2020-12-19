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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٢٥ م

وزير النفط الايراني يزور موسكو غداً

وزير النفط الايراني يزور موسكو غداً

سيتوجه وزير النفط الايراني بيجن زنكنة الى العاصمة الروسية موسكو غدا الاحد لبحث اخر تطورات السوق النفطية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير النفط الايراني سيجري خلال الزيارة الى موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف.

وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وشركائها في إطار تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) قبل فترة على زيادة في إنتاج الخام بمقدار نصف مليون برميل مع بداية العام الحالي، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق، الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا تقريبا.

وكان مقررا زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بموجب اتفاق سابق توصلت إليه دول التحالف في أبريل/نيسان الماضي، ونص على خفض اقتطاعات الإنتاج من 7.7 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 5.8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2021. وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا وليبيا مستثناة من اي قرار لخفض الانتاج.

/انتهى/
رمز الخبر 1910315

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