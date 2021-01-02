طارمي أفضل لاعب الاسبوع في اسيا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تم انتخاب "مهدي طارمي" الذي فاز الأسبوع الماضي بكأس السوبر مع فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم كأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا في الأسبوع.

وحصل طارمي على ركلة جزاء وصنع هدفًا ضد بنفيكا ليلعب دورًا رئيسيًا في فوز فريقه في فينا وتم اختياره كأفضل لاعب الاسبوع بنسبة 38٪ من الأصوات.

وقدم موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، كما في الأسابيع السابقة ، المرشحين لجائزة افضل لاعب فی اسیا في هذا الاسبوع.

وكان سردار أزمون (زينيت) ومهدي طارمي (بورتو) وعلي قلي زاده (شارلروا) على قائمة الاتحاد الآسيوي لنيل الجائزة.

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