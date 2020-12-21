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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٤٣ م

خلال الساعات الـ24 الماضیة؛

الصحة الإيرانية: 6 آلاف و 151 حالة إصابة بفیروس کورونا ووفاة 191

الصحة الإيرانية: 6 آلاف و 151 حالة إصابة بفیروس کورونا ووفاة 191

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و 164 الفا و535 شخصا وبوفاة 191 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 53 الف و816شخصا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 151 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و164 الفا و535 شخصا ويكون 5519 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 894 الفا و 366 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 191 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 53 الف و 816شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 97 الفا و 556 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1910353

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