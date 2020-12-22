ايران تعرب عن استعدادها لإعادة اعمار المناطق المحررة في جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" قال على هامش لقائه مع مساعد رئيس وزراء جمهورية أذربيجان "شاهين مصطفى يوف"، ان جمهورية أذربيجان جارة مهمة لإيران، وثمة هناك أسس مختلفة للتعاون بين البلدين.

وأضاف: "في مجال الكهرباء والمياه، نحن دولة لديها واحدة من أقدم مشاريع استغلال الأنهار الحدودية في العالم مع جمهورية أذربيجان، وفي العام المقبل، سيصل عمر التشغيل المشترك لسد أراس على نهر أراس الحدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان إلى 50 عاما.

وفي إشارة إلى المحادثات الجيدة بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة بحضور وزير الطاقة الأذربيجاني شهبازوف، قال أردكانيان: "تم الاتفاق على موضوع تمديد اتفاقية تبادل الطاقة مع جمهورية أذربيجان، كما أن تطوير الاتصالات الكهربائية على جدول الأعمال". مؤكداً ان ايران عازمة على مزامنة شبكة الكهرباء الإيرانية مع الاتحاد الروسي عبر جمهورية أذربيجان.

وأعرب وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" عن استعداد ايران لاعادة اعمار قطاع المياه والكهرباء في المناطق المحررة في جمهورية أذربيجان. مضيفاً أنه هناك العديد من الشركات الإيرانية التي يمكن أن تشارك بنشاط في تطوير التعاون بين البلدين وتوفير المزيد من الفرص في المنطقة.

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