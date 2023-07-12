إيران واذربيجان يبحثان مشاريع السدود ومحطات الطاقة الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد معاون وزير الطاقة الايراني "محمد جوانبخت"، اليوم الاربعاء، اجتماعا مشتركا مع نظيره الاذربيجاني "النور سلطان اوف"، لمناقشة سبل التعاون في متابعة بناء سدي "خدا آفرين" و"قيز قلعة سي" ومحطات الطاقة في هذه المنطقة التي تقع على نهر ارس الحدودي المشترك بين البلدين.

وعقب هذه المباحثات، اتخذ الجانبان الايراني والاذربيحاني القرارات المناسبة فيما يخص تسريع ويرة الاجراءات لاكمال وتدشين السدين خدا افرين وقيز قلعة سي.

علما، ان تاريخ التعاون القانوني بين ايران واذربيجان حول نهر ارس الحدودي، يعود للعام 1947م، حيث وقع الاتحاد السوفييتي السابق مع ايران اول اتفاقية بهذا الشأن.

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