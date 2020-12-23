مستوطِنة تحاول دهس ثلاثة أطفال أشقاء بالخليل

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال راشد التميمي أحد سكان المنطقة، إن مستوطِنة حاولت دهس ثلاثة طفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع.

وأضاف أن المستوطنة دخلت بمركبتها إلى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار.

وفي محافظة بيت لحم هاجم مستوطنون مساء الثلاثاء، منازل الفلسطينيين في منطقة بيت اسكاريا "خلة بلوطة"، المحاطة بمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" المقامة على أراضي جنوب محافظة بيت لحم.

وقال مصدر أمني وشهود عيان إن مجموعة من مستوطني "غوش عتصيون" هاجمت منازل المواطنين في "خلة بلوطة" ما أثار حالة من الخوف، بحسب الوكالة الفلسطينية.

كما وضع مستوطنون، الثلاثاء، "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت "وفا" إن المستوطنين وضعوا "كرفانا" عند مفترق القرية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، ومحاطة بالمستوطنات.

وأضافت أن قوات الاحتلال والمستوطنين، كثفوا من تواجدهم العسكري خلال الأيام الماضية، في محيط القرية.

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