إصابات واعتقالات في حملة دهم صهيونية بالضفة الغربية المحتلة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا مصادر أمنية ومحلية فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت 10 مواطنين، بينهم قياديين في حركة "حماس".

وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو اعتقلت فجر اليوم، 5 مواطنين، أربعة كانوا أسرى في سجون العدو ، وهم؛ الأسير المحرر والقيادي في حركة "حماس" عبد الجبار محمد أحمد جرار، والأسير المحرر محمد عمر مصطفى شهاب وكلاهما من مدينة جنين، والأسير المحرر والقيادي في حركة "حماس" إبراهيم طاهر محمد نواهضة من بلدة اليامون، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزاله، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات العدو حي واد عزالدين في مدينة جنين، وحاصرت عدة منازل واعتقلت أسيرين محررين، واندلعت مواجهات عنيفة، ألقيت خلالها زجاجات حارقة وألعاب نارية تجاه جنود العدو الذين أطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق،وخلال انسحاب قوات العدو دهست دورية، أحد الشبان الفلسطينيين.

وفي بلدة اليامون، دهمت قوات الاحتلال منزل المحرر ابراهيم نواهضة وفتشوه واعتقلوه، أما في بلدة السيلة الحارثية، اندلعت مواجهات خلال اقتحام المنازل واعتقلت شاب فلسطيني.

وفي نابلس، فقد أفادت مصادر محلية، بأن عدداً من الجيبات العسكرية الصهيونية اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، فجراً ودهمت عدداً من المنازل واعتقلت كل من أربعة فلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة أمس، شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إذ اعتقلت القوات المتمركزة على مفرق مستوطنة مجمع "غوش عصيون"، الشاب الفلسطيني بعد إنزاله من المركبة واحتجازه ثم اعتقاله.