فصائل المقاومة الفلسطينية: دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً

وألإادت وكالة مهر للأنباء أن الفصائل وجهت التحية للسواعد المباركة التي خاضت الاشتباكات مع العدو الصهيوني لتوجه البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب.

كما أكدت أن "دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً وستبقى وقودا ونبراسا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".

ودعت الفصائل "لتصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع العدو الغادر ولتكن الضفة لهيباً تحت أقدام الصهاينة".

واعتبرت أن "على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة من أجل القيام بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة الصهيونية".

المصدر: العهد نيوز

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