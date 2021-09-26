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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٠٧ م

فصائل المقاومة الفلسطينية: دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً

فصائل المقاومة الفلسطينية: دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً

تعقيباً على استشهاد كوكبة من أبطال القدس وجنين، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية تصريحًا صحفيًا نعت فيه "بكل فخر واعتزاز كوكبة من الشهداء الأبطال في القدس وجنين الذين ارتقوا ‏فجر اليوم أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني المجرم".

وألإادت وكالة مهر للأنباء أن الفصائل وجهت التحية للسواعد المباركة التي خاضت الاشتباكات مع العدو الصهيوني لتوجه البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب.

كما أكدت أن "دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً وستبقى وقودا ونبراسا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".

ودعت الفصائل "لتصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع العدو الغادر ولتكن الضفة لهيباً تحت أقدام الصهاينة".

واعتبرت أن "على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة من أجل القيام بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة الصهيونية".

المصدر: العهد نيوز

/إنتهى/

رمز الخبر 1918310
https://ar.mehrnews.com/news/1918310/

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