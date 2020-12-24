روحاني: مصير "ترامب" لن يكون أفضل من "صدّام"/153 حالة وفاة جدیدة بکورونا

روحاني: مصير "ترامب" لن يكون أفضل من "صدّام"

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير رئيس العراق الأسبق صدام حسين، مشيرا الى أن هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الاسلامية إحداهما عسكرية والاخرى اقتصادية.

وقال: لقد شهدنا روح الايثار والتعاون بين الشعب والمسؤولين لمواجهة الضغوط التي تجسدت في جانبين ، الأول هو الحظر والحرب الاقتصادية والثاني هو تداعيات انتشار فيروس كورونا.

واشار الرئيس روحاني الى ان الاقتصاد الإيراني سجل نموا ايجابيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام وسيحافظ على هذا النمو في الأشهر المتبقية رغم كل الصعوبات ، موضحا ان الأشهر التسعة الأولى من هذا العام شهدت تنشيط نحو ألف ومئتي مصنع كانت تعاني الركود...

قاليباف: المصادقة على الموازنة العامة رهن باجراء تغييرات اساسية عليها

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان مصادقة المجلس على الخطوط العريضة للموازنة العامة رهن باجراء تغييرات اساسية عليها.

و جاء ذلك في تصريح ادلى به النائب محمد حسين حسين زادة بحريني للصحفيين تحدث فيه عن الاجتماع المشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي لدراسة الاصلاحات اللازمة في لائحة الموازنة...

واعظي: الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان لطالما كانت حدود سلام وصداقة

اكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي توفر الارادة السياسية لتطوير العلاقات بين طهران وباكو في مختلف المستويات، لافتا الى ان الحدود بين ايران وجمهورية اذربيجان كانت على الدوام ومازالت حدود سلام وصداقة واخوة.

و في تصريح ادلى به اثر اجتماعه في طهران مساء الثلاثاء بنائب رئيس وزراء جمهورية اذربيجان شاهين مصطفى اوف، وصف المحادثات التي اجريت خلال الاجتماع بانها كانت بناءة وايجابية واضاف: انه اثر انتهاء النزاع العسكري بين جمهورية اذربيجان وارمينيا تبلورت ظروف جديدة في المنطقة لذا كان لزاما ان نجري محادثات حول القضايا الثنائية...

وزارة الصحة: تسجیل 153 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 177 الفا و4 شخصا وبوفاة 153 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الف و156 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 261 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و177 الفا و4 شخصا ويكون 5419 شخصا في وضع حرج...