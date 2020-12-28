تسجیل 121 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 908 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و206 الف و373 شخصا من بينهم 5174 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 960 الفا و 751 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 121 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الفا و 814 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 460 الفا و 422 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/