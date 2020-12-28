حملة مداهمات واسعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت اليوم الإثنين، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين 3 منهم في محافظة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال داهمت فجراً العديد من المناطق من بينها سلفيت وبيت لحم، وبلدة جبع في قضاء جنين حيث تصدى لها الفلسطينيون.

هذا ومن المنتظر أن تهدم قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني محمد قبها في بلدة طورا غرب جنين في الضفة بعدما أخذت فجراً قياسات المنزل تمهيداً لهدمه.

وأفاد ذوي الأسير بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنزل، للمرة الثالثة على التوالي، وطالبت بإخلائه، تمهيداً لهدمه في أي لحظة، كما قامت بعمليات حفر في أعمدته، بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في منزل والده في الطبقة الأولى.

هذا وواصل عشرات المستوطِنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال على الرغم من الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.

وحذّر مرابطون مقدسيون من أن يكون السبب الحقيقي لتشديد الاغلاق وإبعاد المصلين هو التفرد بالمسجد الأقصى.

ودعوا أهالي البلدة القديمة إلى الحضور في المسجد الأقصى وعدم تركه لمخططات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر: الميادين

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