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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٨:٢٨ ص

وزير الطاقة الايراني في روسيا للتباحث حول توطيد العلاقات

وزير الطاقة الايراني في روسيا للتباحث حول توطيد العلاقات

توجه وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الى روسيا مساء الثلاثاء للتباحث حول توطيد العلاقات والمشاركة في ملتقى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يلتقي اردكانيان، خلال الزيارة، نظيره الروسي للتباحث حول بنود الاتفاق ضمن وثيقة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول أحدث المستجدات على صعيد المشاريع المشتركة بين الجانبين.

ويعقد اردكانيان، ضمن برنامج الزيارة، اجتماعا مع الامين العام للاتحاد الاقتصادي الاوراسي بهدف الاسراع في مسار المفاوضات الرامية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.

كما يلتقي، خلال الزيارة، مدراء شركة باور ماشينز لمتابعة الشؤون المرتبطة بتنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة الحرارية 1400 ميغاواط في سيريك.
/انتهى/

رمز الخبر 1914997
https://ar.mehrnews.com/news/1914997/

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