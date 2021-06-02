وزير الطاقة الايراني في روسيا للتباحث حول توطيد العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يلتقي اردكانيان، خلال الزيارة، نظيره الروسي للتباحث حول بنود الاتفاق ضمن وثيقة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول أحدث المستجدات على صعيد المشاريع المشتركة بين الجانبين.

ويعقد اردكانيان، ضمن برنامج الزيارة، اجتماعا مع الامين العام للاتحاد الاقتصادي الاوراسي بهدف الاسراع في مسار المفاوضات الرامية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.

كما يلتقي، خلال الزيارة، مدراء شركة باور ماشينز لمتابعة الشؤون المرتبطة بتنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة الحرارية 1400 ميغاواط في سيريك.

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