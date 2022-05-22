إيران لا تحتمل وجود معاقل للصهاينة في جوارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، قال: "ان الصهاينة اعلنوا رسميا واينما تواجدوا بانهم لا يحتملون وجود مصالح للجمهورية الاسلامية، ونحن ايضا نعلن في سياق الدفاع عن امننا ومصالحنا الوطنية، باننا لا نحتمل وجود اي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا".

وحول جرائم الاغتيالات والتجسس التي يدأب الكيان الصهيوني على ارتكابها لاستهداف مصالح الجمهورية الاسلامية وكبار المسؤولين الايرانيين، قال العميد شريف: "نحن بدورنا نعلن لهؤلاء باننا لا نحتمل وجود اي معقل تابع لهم بالقرب منا".

وتوعّد المتحدث باسم حرس الثورة، الصهاينة بـ "الرد القاصم والمزلزل على اي خطوة شريرة، يثبت لنا بأنها صدرت عن هؤلاء؛ مؤكدا : "اننا لايمكن ان نتراجع عن مصالح شعبنا اطلاقا".

وتابع رمضان شريف: "الكيان الصهيوني الآن في وضع يائس وأولئك الذين كانوا يعتبرون الأمن في يوم من الأيام أهم عنصر لهم، قلقون اليوم من انهيارهم المبكر".

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