اختيار طارمي أفضل لاعب في مباراة بورتو براغا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى فريق بورتو لكرة القدم مع براغا صباح اليوم في الأسبوع الثامن عشر من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والذي انتهى بالتعادل 2-2. وسجل مهاجم بورتو الايراني مهدي طارمي للفريق في الدقيقة 54 هدفاً رائعاً واستبدل اللاعب في الدقيقة 85 وغادر الملعب.

وفي نهاية المباراة قام موقع "GoPoint" البرتغالي بتقييم أداء لاعبي الفريقين واختيار مهدي طارمي كأفضل لاعب في الميدان بدرجة عالية.

حصل الطارمي على 8.1 درجه من هذا الموقع وحقق أفضل أداء بفارق مقارنة باللاعبين الآخرين في الميدان وايضا حصل 6.9 درجة لأفضل لاعب في براغا من هذا الموقع.

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