المهاجم الايراني يحصل على تقييم قريب لرونالدو

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المهاجم الإيراني لفريق بورتو لكرة القدم مهدي طاريمي، حصل على تقييم قريب من تقييم مهاجم يوفنتوس الايطالي "كريستيانو رونالدو" في مباراة دوري ابطال اوروبا في مرحلة خروج المغروب.

وكشف سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو سر تفوق لاعبي فريقه على يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد اللعب بـ 10 لاعبين لأكثر من ساعة.

ورغم خسارة بورتو 3-2 بعد وقت إضافي، تأهل الفريق البرتغالي لدور الثمانية بفارق الأهداف خارج الأرض.

وكان كونسيساو ضمن آخر فريق لبورتو فاز بلقب دوري الأبطال في 2004 بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، وكان العقل المدبر لأهم فوز له في البطولة منذ ذلك الحين.

وسيطر بورتو، الذي فاز 2-1 ذهابا، على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف سجله سيرجيو أوليفييرا من ركلة جزاء، وتصدى الفريق لهجمات يوفنتوس في الشوط الثاني والوقت الإضافي بعد طرد مهاجمه مهدي طارمي في الدقيقة 54.

وفي نهاية المباراة نشر موقع "GoPoint" البرتغالي نقاط وأداء لاعبي الفريقين. وبحسب الموقع فإن لاعب يوفنتوس كوادرادو كان أفضل لاعب في المباراة برصيد 9.9 نقطة ممتازة. في فريق بورتو ، كان "مارسين" أفضل لاعب يمثل البرتغال برصيد أكثر من 9.5.

في الإحصائيات المنشورة على هذا الموقع، حصل معظم لاعبي بورتو، بمن فيهم مهدي طارمي، على متوسط ​​النقاط. برصيد 5 نقاط، يأتي طارمي بجانب زملائه في الفريق، وهما "أوريبي" و "أوتايو". كما سجل مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو 5.8 نقطة، أكثر بقليل من مهدي طارمي.

/انتهى/