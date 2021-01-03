مقتل 79 مدنياً في هجوم مسلح بالنيجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سكاي نيوز ان مصادر أمنية قالت أن ما لا يقل عن 79 مدنيا قتلوا في هجوم متزامن شنه مسلحون على قريتين في الجزء الغربي من حدود النيجر ومالي.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن 49 من سكان قرية تشومبانجو قتلوا وأصيب 17 اخرين جراء الهجوم.

وقال مصدر أمني ثان، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية النيجيرية إن حوالي 30 من سكان قرية زارومداري قتلوا في الهجوم على أيدي مسلحين.

وكان متحدث عسكري نيجيري قد قال في وقت سابق إن عشرات من أعضاء جماعة بوكو حرام الإرهابية قتلوا في سلسلة من الضربات الجوية في ولاية بورنو الشمالية الشرقية.

كما أعلن عن هجوم مسلح على مخابئ الجماعة بالقرب من تومبون جيني بولاية بورنو الأربعاء الماضي.

بوكو حرام هي واحدة من أخطر الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية، وتهدد أمن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 177 مليون نسمة.

وفي عام 2009، شنت الجماعة تمردا دمويا وحربا في شمال شرق نيجيريا، ووسعت تدريجيا هجماتها على الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون.

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