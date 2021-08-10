الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية شمالي مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لوزارة الخارجية، تتقدم الجزائر في هذا الظرف المؤلم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتكرر تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المالي الشقيق.

وأضاف البيان، أن هذا الهجوم الجديد، يبرز مرة أخرى، ضرورة حشد جميع الوسائل وتوحيد الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن بلدان المنطقة واستقرارها وتنميتها عبر كامل القارة الأفريقية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر دعمها لمالي في مكافحتهم الإرهاب الأعمى، مقدمةً تعازيها لعائلات الضحايا.

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