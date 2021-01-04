قاليباف: اغتيال القائد سليماني على يد أميركا مثال بارز على إرهاب دولة ممنهج

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أدان في بيان و رسالة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني الى عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية والعالمية، ورئيس اتحاد البرلمانات الدولي، والأمين العام لاتحاد البرلمانات الآسيوية والإسلامية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العمل الإرهابي للحكومة الأمريكية، مشددا على جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

و أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أن اغتيال القائد سليماني على يد أميركا مثال بارز على إرهاب دولة ممنهج، وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية واستقلال الجمهورية العراقية، كما انه انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد قاليباف على ادانته للعمل الإرهابي الذي ارتكبته الادارة الأميركية، مؤكدا ضرورة تعزيز جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

/انتهى/