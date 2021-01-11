السفارة الأمريكية تتدخل بالشؤون المحلية داخل العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه مع حدوث بعض الاضطرابات في بعض المدن العراقية، أصدرت السفارة الأمريكية مرة أخرى بيانًا تدخليًا بشأن الأوضاع في البلاد، ودعت السفارة في بيان لها الحكومة العراقية للدفاع عن المحتجين.

كما دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، الانفلات الذي تعيشه محافظة ذي قار فيما دعت الى معالجة الاوضاع وانهاء التوتر، وذكر بيان للمفوضية: “ندين حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي تسببت في استشهاد احد افراد القوات الامنية واصابة 111 اخرين من المتظاهرين وعناصر الامن”.

وحذرت من ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية والمتظاهرين في حفظ الامن والامان ، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”.

ودعت رئيس الوزراء بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها”. /انتهى/