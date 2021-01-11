أمريكا تعتزم تصنيف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مصدران؛ إن الإعلان قد يتم بحلول يوم الاثنين. ويهدد أيضا إدراج الحركة على القائمة السوداء بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر لويترز؛ إن إدارة ترامب وضعت "مخصصات" معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن، وأصرت على أن قواعد العقوبات الأمريكية في معظم الحالات، تترك مجالا لعمل منظمات الإغاثة. وامتنع المصدر عن الخوض في التفاصيل.

وتقول الأمم المتحدة؛ إن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 بالمئة من السكان إلى المساعدة. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص يواجهون المجاعة، وأن ثمة حاجة لمزيد من الأموال لتقديم المساعدات./انتهى/