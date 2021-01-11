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١١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٤١ م

وزارة الصحة:

إيران تسجل 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة

إيران تسجل 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و 292 الفا و614 شخصا وبوفاة 91 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و262 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 208 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و292 الفا و614شخصا من بينهم 4568 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 81 الفا و736 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 91 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 262 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 207 الفا و 975 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1910894

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