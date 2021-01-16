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١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٤٤ م

خلال الساعات الـ24 الماضیة؛

إيران تسجّل 96 حالة وفاة و6 الاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

إيران تسجّل 96 حالة وفاة و6 الاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیونا و324 الفا و395 شخصا، وبوفاة 96 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و717 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 100 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و324 الفا و395 شخصا من بينهم 4393 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و113 الاف و224 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 96 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 717 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 475 الفا و 495 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1911059

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