 النجباء تفتخر بانها تقف في نفس الجبهة مع اليمانيين

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، انه عقب إعلان الخارجية الأمريكية إدراج حركة أنصار الله على قائمة الجماعات الإرهابية، استنكر المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء هذا العمل العدائي وأكد دعم حرکته للمقاومة اليمنية.

وصرح المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر أن رجالاً أمثال السيد عبد الملك الحوثي واخوانه المجاهدين في يمن العز والصمود ليسوا بحاجة الى شهادة اعور دجال عميت بصيرته عن الاف الضحايا الابرياء وكل الخراب والدمار والجوع الذي يعانيه شعب اليمن المظلوم الذي سببه عدوان التحالف الوهابي الصهيوني الامريكي.

وأضاف إنه لشرف وفخر كبير لكل مقاوم حر أن يكون في نفس الجبهة مع هذا القائد العظيم ورجال البأس اليماني.

وختم المتحدث باسم النجباء تغريدته بشعار المجاهدين اليمانيين، وكتب: السلام على انصار الله! النصر لليمن وشعبها الابي! الموت لامريكا! الموت لاسرائيل واليهود (الصهاينة)! النصر للاسلام!

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