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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٢٠ م

المتحدث باسم حركة "النجباء":

للخروج من الأزمة نوصي الفرقاء السياسيين بالتوجه إلى النجف

للخروج من الأزمة نوصي الفرقاء السياسيين بالتوجه إلى النجف

أوصى المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية، نصر الشمري، الفرقاء السياسيين في العراق بالتوجه إلى النجف الأشرف وطلب المساعدة والتوجيه من المرجعية الدينية العليا لمنع تدهور الوضع الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية "النجباء" قال في بيان بخصوص الوضع السياسي في العراق، "إن المشهد السياسي الحالي في العراق معقد لدرجة نحتاج فيها حكمة راجحة، ورؤية ثاقبة وقرارات مصيرية ومنصفة، وليس من جامعٍ لمثل هذه الصفات والإمكانات إلا مقام المرجعية الدينية".

وأضاف نصر الشمري: "بذلك أصبح لزاماً على الفرقاء السياسيين شد الرحال إلى النجف الأشرف وإزالة كل الحواجز والأسباب التي جعلت المرجعية العليا تغلق أبوابها بوجه كل الطبقة السياسية، وأن يقدموا بين يديها من يُشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والأيدي البيضاء، هذا قبل أن تسير البلاد في طريق المجهول الذي تكتنفه الأخطار والمؤامرات والتحديات".

للخروج من الأزمة.. 'النجباء' توصي الفرقاء السياسيين بالتوجه إلى النجف

/انتهى/

رمز الخبر 1924814
https://ar.mehrnews.com/news/1924814/

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