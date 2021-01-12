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١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٢٣ ص

البحرين تطلب من قطر إرسال وفد رسمي بشكل عاجل إلى المنامة

البحرين تطلب من قطر إرسال وفد رسمي بشكل عاجل إلى المنامة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء الاثنين، أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية البحرينية قالت إن الهدف هو “بدء المباحثات الثنائية بين البحرين وقطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين؛ تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا”.

وختمت “الخارجية البحرينية” أن اللقاء القطري – البحريني سيعمل على تحقيق “الأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية البحرينية لم توضح طبيعة الموضوعات العالقة بين البلدين، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت خلافات بين الدوحة والمنامة على الحدود البحرية./انتهى/

رمز الخبر 1910920

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