مجلس النواب الأميركي يصوّت على تفعيل تعديل المادةـ 25 لعزل ترامب

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه صوّت مجلس النواب الأميركيّ بالموافقة على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى تفعيل المادة 25 لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقد صوّت لمصلحة القرار 222 نائباً فيما عارضه 204.

نائب الرئيس الاميركيّ مايك بنس كان أبلغ رئيسة مجلس رفضه تفعيل المادة 25، مشدّداً على أنه لن يخضع لما وصفه بألاعيب المجلس السياسية في ظلّ التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.

من جهته، ندّد رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي بما وصفه بغزو الكابيتول، مطالباً القوات الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية الدستور ورفض التطرّف.

وفي بيان "غير اعتياديّ" موجّه الى القوات المسلّحة قالت هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة إن نتائج الانتخابات الرئاسيّة تؤكّد أن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للبلاد، مندّدة بالهجوم على الكونغرس والمسار الدستوريّ في البلاد واعتبرت أن العقيدة العسكرية ولاؤها لحماية الدستور، ليس إلا.

الحرس الوطنيّ الأميركيّ اكد أنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفاً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهته حذّر مكتب التحقيقات الفيدراليّ الأميركيّ من احتجاجات مسلّحة يجري التخطيط لها خلال الأيام الأخيرة لحكم ترامب وحتى تنصيب جو بايدن، واشار الى أنّ مجموعات دعت إلى اقتحام المباني الفدرالية والمحاكم اذا تمّ عزل ترامب.

أما رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر فقال إن الرئيس ترامب يمثل خطراً واضحاً وقائماً على الدستور والديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن ترامب ارتكب جريمة كبيرة ضد البلاد بالتحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

واعتبر نادلر "أن ترامب رئيس غير مؤهل للبقاء في منصبه يوم واحد والحقائق تستدعي مقاضاته فوراً".

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