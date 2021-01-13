لقد تم استهدافنا من قبل الإرهابيين الذين شجعهم ترامب

وأفادت وكالة مهر للانباء ان صحيفة "إندبندنت" الامريكية ذكرت أن عضوة الكونغرس الأمريكي "جودي تشو" من كاليفورنيا اتهمت دونالد ترامب بتحريض الإرهابيين المحليين.

وقالت "نحن بحاجة لعزل لدونالد ترامب على الفور ويجب محاسبته". مضيفتاً: لقد تم استهدافنا من قبل إرهابيين تم تجنيدهم داخل الولايات المتحدة، وشجعهم دونالد ترامب، ولهذا السبب يجب طرده.

هذا وأدى الهجوم المفاجئ من قبل المتظاهرين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الكونجرس الى مقتل خمسة أشخاص، وقالت الشرطة إن جميع القتلى كانوا من مناصري دونالد ترامب. وحتى الآن، اعتقلت الشرطة الأمريكية 52 شخصاً على صلة بهذه بالاحتجاجات.

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