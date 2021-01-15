ايران وجمهورية آذربيجان تبحثان تطوير التعاون العسكري بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكو عباس موسوي التقى وزير الدفاع بجمهورية آذربيجان الجنرال ذاكر حسن اوف للبحث في التعاون العسكري والتقني بين البلدين.

وافادت وزارة الدفاع الاذربيجانية في تقرير لها یوم امس الخميس بان الجنرال حسن اوف اشاد في هذا اللقاء بمواقف طهران تجاه الحرب الاخيرة في قرة باغ ودعا لابلاغ تحياته لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي.

واشار الى الدور المهم لقادة ايران وجمهورية اذربيجان في تنمية العلاقات الثنائية، واصفا التعاون العسكري بين الجانبين بانه ناجح.

من جانبه هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعب جمهورية اذربيجان بانتصارها في حرب قرة باغ الاخيرة، مؤكدا بانه سوف لن يالو جهدا في بذل اقصى جهوده من اجل تطوير العلاقات الثنائية خاصة التعاون في المجال العسكري.

واعتبر موسوي تنمية التعاون العسكري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان عاملا مهما لتوفير الامن في المنطقة.

وجرى البحث خلال اللقاء حول سبل تطوير التعاون في المجال العسكري ومن ضمنه التقني والتدريبي والطبي وتبادل زيارات الوفود العسكرية بين البلدين.

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