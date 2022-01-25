اللواء باقري يعلن توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين طهران وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمي باقري قال على هامش الاجتماع مع وزير دفاع جمهورية أذربيجان، اللواء ذاكر حسنوف، الذي عقد في مقر الهيئة أمام الصحفيين: "عقدنا لقاءا جيدا مع وزير دفاع جمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي هذا الاجتماع شرحنا سياسة الجمهورية الإسلامية في تطوير العلاقات مع جيرانها لاسيم العلاقات العسكرية والدفاعية مع اذربيجان".

وأضاف اللواء محمي باقري: "لقد تبادلنا أيضا وجهات النظر حول كيفية توفير الأمن والدفاع للبلدين بالتعاون مع القوات المسلحة للبلدين".

وأردف: "بزيارة وزير دفاع جمهورية أذربيجان إلى إيران ، ستتطور العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل ملحوظ ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة أمن البلدين، بطريقة تصبح فيها الحدود بين البلدين حدود سلام وصداقة من أجل تنمية التجارة، وحركة الأشخاص ذهاباً واياباً.

ومن جهته قال وزير دفاع جمهورية أذربيجان: "أنا واثق من أن العلاقات بين البلدين ستكون على مستوى عال بعد هذا الاجتماع".

وفي الختام وجه وزير الدفاع الأذربيجاني دعوة لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لزيارة أذربيجان معبراً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة قريبة./انتهى/