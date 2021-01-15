القضاء العراقي يعتبر مذكرة القبض على ترامب نافذة

وأفادات وكالة مهر للأنباء، أن اصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، بياناً بشأن مذكرة القبض بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكداً أنها صدرت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية وتدوين أقوال عوائل الشهداء.

وقال القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال أبو مهدي المهندس ورفاقه، بحسب بيان للمجلس، إن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠"، موضحاً أن "المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي".

وأضاف أن "متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانيين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية"، مؤكداً أن "المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".

واستشهد الفريق الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة، والحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما، صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

/انتهى/