مناورة عسكرية واحدة لإدارة "ترامب" نردّها بعشرات المناورات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار اللواء باقري خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الوطني لـ"مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس" الى أن السبيل الوحيد لابعاد الاخطار والتهديدات عن ايران هو أن تكون البلاد قوية في كافة المجالات.

وتطرق اللواء باقري الى المناورات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها الرئيس الاميركي الارعن اطلق في ايامه الاخيرة فقامت القوات الايرانية بتنفيذ عشر مناورات ناجحة.

وحول انجازات القوات المسلحة الايرانية قال اللواء باقري: لدينا في المجال الدفاعي والعسكري انجازات لا يمكن الافصاح عنها، مشيرا الى أن القوات البرية بالجيش الإيراني تطلق يوم غد مناورات بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع قرب سواحل مكران جنوبي البلاد.

وعلق اللواء باقري على تصريحات قائد الثورة الاسلامية الأخيرة، مؤكدا ضرورة الغاء كافة اجراءات الحظر المفروض على ايران، ونوه الى أن هذا لا يعني أن البلاد تولي أهمية بالغة على الاتفاق النووي.

كما تطرق اللواء باقري الى الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران وشدد على أن البلاد تعلمت من الحرب التي فرضت عليها كيفية الوقوف والصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، داعيا الى ضرورة الاحتفاظ بكل القيم وتراث الحرب المفروضة فهي تضيء المستقبل كما انها ضمان الاستقامة على الطريق المستقيم وشدد على أن تجربة الحرب المفروضة وفرت الأرضية للشعب الإيراني ليكرر ملاحمه مستقبلا.

واشاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة في الحفاظ على تراث وقيم الدفاع المقدسة، داعيا الى ضرورة توظيف كافة المجالات من اظهار ذلك التراث وتلك القيم بالطريقة اللائقة والجذابة.

كما دعا الى ضرورة الاستفادة من تجارب قدامى المحاربين وتجسير العلاقة بين قدامى المحاربين وجيل الشباب، وفيما نوه الى شخصية القائد السابق لفيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني لافتا الى أن الشهيد سليماني تحول الى رمز لجيل الشباب./انتهى/