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١٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٦ ص

تخت روانجي : لا نستعجل اصدار الاحكام حول ادارة بايدن

تخت روانجي : لا نستعجل اصدار الاحكام حول ادارة بايدن

 اكد مندوب وسفير ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، ان ايران مصممة على مكافحة فيروس كورونا رغم الحرب الاقتصادية المفروضة من جانب امريكا عليها؛ واضاف : اننا لا نستعجل اصدار الاحكام حول التزام ادارة بايدن بتعهدها في رفع الحظر (عن البلاد).

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اضاف "تخت روانجي" في تغريدة نشرها عبر تويتير اليوم الاثنين : لقد وصلتُ الى نيويورك اليوم قادما من طهران.

وتابع، انه رغم الحرب الاقتصادية الامريكية ضد شعبنا، لكن الحكومة (الايرانية) مصممة على احتواء فيروس كورونا.

وفي معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الامريكي المنتخب "جو بايدن" وعدد من كبار مسؤولي سياسته الخارجية حول الاتفاق النووي، تساءل تخت روانجي : هل سيتخلى بايدن عن سياسة "الضغوط القصوى" اللاانسانية التي انتهجها ترامب، ويلتزم بوعوده عبر الغاء كامل الحظر؟

/انتهى/

رمز الخبر 1911125

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