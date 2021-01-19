برفقة الامام الخامنئي سنصلي في المسجد الاقصى المحرر

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في كلمته بـ "مؤتمر رؤساء لجان السياسة الخارجية في برلمانات الدول المدافعة عن فلسطين" الذي عقد اليوم الاثنين عبر الفضاء الافتراضي، اشاد زواوي بوحدة الشعب الفلسطيني لكونها حولت فلسطين الى منطلق للتماسك والتضامن بين جميع الاحرار في العالم.

كما شدد على "الجميع من النهر البحر"، ببذل الجهود من اجل تحرير فلسطين؛ واصفا تطبيع بعض الدول مع الكيان الصهيوني بانه امر مدان؛ وداعيا الجميع الى بذل الجهود لطرد هذا العدو المحتل من ارض القدس.

ونوه السفير الفلسطيني، بان القائدين "الفريق الحاج قاسم سليماني" وابومهدي المهندس"، ارتقيا الى مرتبة الشهادة دفاعا عن القدس وفي سبيل النضال ضد المحتلين الصهاينة والامريكيين.

وختم بالقول : انني ادعو الله تعالى بطول العمر لقائد الثورة الاسلامية في ايران "الامام الخامنئي"، واننا بالتاكيد سنصلي مع سماحته في المسجد الاقصى المحرر؛ الهدف الكبير الذي سيتحقق بوحدة الفلسطينيين ودعم جميع البلدان الاسلامية.

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