ظريف: اجراءات حكومة ترامب الراحلة لن تؤثر على ارادة ايران على الاطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال على هامش إجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية قامت بإجراءات قانونية دولية وثنائية داخل إيران وكذلك في العراق في سياق متابعتها لمعاقبة المتورطين والضالعين في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وصرح وزير الخارجية ردا على تحركات ترامب ضد إيران في الأيام الأخيرة من إدارته قائلاً: إيران لا تسعى للتوتر ولا للحرب، لكن تصرفات حكومة ترامب الفاضحة لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني.

وأضاف بالقول "إذا نوى شخص ما غزو إيران، فعليه أن ينظر إلى تاريخ الاعتداءات السابقة، لكنني أعتقد ان قوة ردعنا تعمل بشكل جيد في اليوم أو اليومين الأخيرين المتبقيين من إدارة ترامب".

وشدد وزير الخارجية أيضا على دعم إيران لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان في نزاع قره باغ، مشيرا إلى أن ايران تعارض مهاجمة المناطق السكنية، وخاصة مدينة كنجه، التي هي جزء من التراث التاريخي.

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