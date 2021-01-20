بايدن يدعم حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولكنه لن يتراجع عن قرار القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن القدس العربي أنه خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل طرح السناتور الجمهوري تيد كروز على بلينكن سؤالاً بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردّد أجاب بلينكن “أجل وأجل”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب داعما كبيرا للاحتلال الصهيوني.

وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ “يظن الرئيس وانا شخصيا أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين” لكن “واقعيا أظن أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير”.

ودعا الإٍسرائيليين والفلسطينيين فورا “إلى تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدا”.

ورفضت السلطة الوطنية الفلسطينية التعامل مع ترامب بسبب انحيازه لصالح الاحتلال ولا سيما من خلال نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس./انتهلا/