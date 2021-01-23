حجم التجارة بين إيران وأرمينيا سيأخذ في الازدياد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" قال على هامش لقائه بوزير الاقتصاد الأرميني، انه بالإضافة إلى التأكيد على زيادة التجارة بين البلدين، تم مناقشة سبل تبادل الأموال، لهذا الحجم من التجارة، فضلاً عن ايجاد طرق مختلفة لتحويل الأموال والموارد بين البلدين.

وأكد همتي: "ان الهدف من الاجراءات المشتركة هو زيادة ميزان التجارة بين البلدين من 320 حاليا إلى 330 مليون يورو" مضيفاً ان وجود البلدين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فرصة عظيمة لتسهيل التجارة بين البلدين".

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