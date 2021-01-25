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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠١ م

خلال النصف الأول من العام الجاري؛

تشغيل الخط الثالث لنقل الكهرباء من إيران إلى أرمينيا

تشغيل الخط الثالث لنقل الكهرباء من إيران إلى أرمينيا

قال وزير الطاقة الايراني انه تم مناقشة تشغيل الخط الثالث لنقل الكهرباء من ايران لأرمينيا بعد توقفه لفترة بسبب بعض انتشار فيروس كورونا مضيفاً انه سيتم تشغيل هذا الخط خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الطاقة ان وزير الطاقة الايراني "رضا أردكانيان" قال في ختام لقائه مع وزير الاقتصاد الأرميني اليوم الاثنين: انه تمت مراجعة القضايا الثنائية مع وزير الاقتصاد الأرميني فضلاً عن التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية، وبحث الموانع والعقبات التي تعترض هذا الهدف.

وأضاف: "إن مناقشة الخط الثالث لنقل الكهرباء تتقدم أيضا وعلى الرغم من توقف تنفيذ هذا المشروع بسبب مرض كوفيد 19، لكن لحسن الحظ تم حل المشاكل ذات الصلة وسيتم تشغيل المشروع بالتأكيد في النصف الأول من هذا العام. مضيفاً انه ثمة هناك خطط أخرى بالإضافة إلى مجالات تطوير العلاقات، والتي نأمل أن نراها في أقرب وقت ممكن من خلال إزالة الحواجز القائمة.

/انتهى/
رمز الخبر 1911331

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