تشغيل الخط الثالث لنقل الكهرباء من إيران إلى أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وزارة الطاقة ان وزير الطاقة الايراني "رضا أردكانيان" قال في ختام لقائه مع وزير الاقتصاد الأرميني اليوم الاثنين: انه تمت مراجعة القضايا الثنائية مع وزير الاقتصاد الأرميني فضلاً عن التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية، وبحث الموانع والعقبات التي تعترض هذا الهدف.

وأضاف: "إن مناقشة الخط الثالث لنقل الكهرباء تتقدم أيضا وعلى الرغم من توقف تنفيذ هذا المشروع بسبب مرض كوفيد 19، لكن لحسن الحظ تم حل المشاكل ذات الصلة وسيتم تشغيل المشروع بالتأكيد في النصف الأول من هذا العام. مضيفاً انه ثمة هناك خطط أخرى بالإضافة إلى مجالات تطوير العلاقات، والتي نأمل أن نراها في أقرب وقت ممكن من خلال إزالة الحواجز القائمة.

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