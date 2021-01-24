نجاح وزارة الصحة في السيطرة على فيروس كورونا مدين بالكثير لدعم قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، " إنني أبوح بكل ما يخلج في صدري ليجري على لساني، مع الإشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن أستعرض بعض التفاصيل، لكني أعرب عن شكري لمؤازرة الناس لكوادر وزارة الصحة في هذا الصدد، كما أني أرى أن العامل الأول في تحقيق نجاحنا في السيطرة على فيروس كورونا دعم وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي".

وأكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أنه " ليس لدينا في العالم قائد سياسي وعقدي وديني يأخذ بكل الأبعاد لدولة ما بهذا القدر كسماحة السيد الخامنئي".

وعلى المنحى ذاته ذكر أنه "كانت لدينا خطط لتلقيح الفئات المعرضة للخطر، ولم يمنع قائد الثورة التطعيم بلقاح أجنبي معتمد قبل إنتاج اللقاح المحلي".

وتابع نمكي قائلا: ستناقش اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الاقتراحات المتعلقة بالقيود الخاصة بعطلة نوروز (رأس السنة الايرانية في 21 مارس المقبل) وسيتم اتخاذ القرارات بشأنها.

وصرح وزير الصحة الايراني ان قائد الثورة الاسلامية لم يمنع استخدام لقاحات كورونا الاجنبية المعتمدة قبل انتاج اللقاح المحلي.

واشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى تصريحات سماحة قائد الثورة حول شراء اللقاح وقال: ان الاميركيين لم يسمحوا لنا باستيراد الادوية لمرضى الحالات الصعبة والاطفال والشباب من خلال عرقلة تحويلاتنا المالية وان 99 بالمائة من هذه الحالات يعود لظلم الاميركيين.

وتساءل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي"سعيد نمكي": ان اميركا التي لم تسمح باستيراد الادوية لمرضانا ومنعت التداول المالي، كيف تمنح اليوم اللقاح هدية لافرادنا الاصحاء، هل يعقل هذا الامر حتى لو وضعنا جانبا قضية السياسة والعداء الاميركي المستفحل./انتهى/