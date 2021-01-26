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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٢٣ ص

الصحة العالمية:

عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا سيكلف العالم 9 تريليونات دولار

عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا سيكلف العالم 9 تريليونات دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن عدم وجود الإمكانيات المتكافئة للوصول إلى لقاحات فايروس كورونا قد يلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي بحجم 9 تريليونات دولار.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، إن "التمييز في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 9.2 تريليون دولار، وقد تتكبد الاقتصادات الغنية نحو 4.5 تريليون دولار من تلك الخسائر".

وأشار إلى أنه من مصلحة كل دولة دعم المساواة في مجال توزيع اللقاحات، مضيفا أن الدول الغنية تجري حملات التلقيح ضد فايروس كورونا، بينما لا تزال الدول الفقيرة في حالة "الانتظار".

وأضاف: "إن لم ننتصر على الوباء في جميع المناطق، لن ننتصر عليه في أي مكان".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر من وقوع "كارثة أخلاقية" بسبب عدم المساواة في توزيع اللقاحات.

المصدر: وكالات

رمز الخبر 1911339

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