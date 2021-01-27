تحرك إيران وأوراسيا لحذف الدولار من المعاملات المالية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان عزيز منصوري المسؤول في وزارة الخارجية قال في لجنة التفاعل المصرفي لمؤتمر الفرص الاقتصادية بين إيران وأوراسيا: "من المتوقع أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا اتفاقية تجارة حرة بين إيران وهذا الاتحاد بمرور الوقت، مضيفاً انه في اتفاقية التجارة الحرة، سيزداد حجم التبادلات عدة مرات وحتى عشر الأضعاف ولكن يجب أيضا توفير المتطلبات النقدية والمصرفية اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف: "من المعتقد أنه في النظام المصرفي والنقدي التقليدي للبلاد، لا يمكن تلبية احتياجات تطوير العلاقات؛ لذلك يجب إبرام الاتفاقيات النقدية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآسيوي، وخاصة روسيا وأرمينيا.

وقال: يجب التحرك تجاه مرحلة حذف الدولار من المعاملات المالية، وهذا الامر لا يتعلق بايران وعدة دول فحسب حيث ان العديد من البلدان حول العالم تسعى الآن إلى تنفيذ مشروع حذف الدولار من اقتصاداتها؛ لأن حرب العملات تبلورت في العالم وتشكلت منافسات في هذا المجال بين دول مختلفة؛ ووفقا للتقارير التي نشرها اتحاد أوراسيا، فإن 41.6٪ من احتياطيات النقد الأجنبي في أوراسيا يتم الاحتفاظ بها على شكل دولار في أوراسيا.

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