لقد مررنا خلال الاعوام الاخيرة بظروف صعبة/ نواجه حربا اقتصادية شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة فارس (جنوب) أكد همتي أن صادرات النفط زادت بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل خمسة أشهر، لافتا الى ان توفير 12 مليار دولار من اجمالي 23 مليار دولار؛ 7 من 15 مليار دولار في العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس 2020) و 5 من 8 مليارات دولار في العام الجاري لغاية الان (بسعر الصرف 4200 تومان للدولار الواحد) لشراء السلع الأساسية كان من احتياطيات البنك المركزي.

واشار محافظ البنك المركزي إلى ضغوط الحظر غير المسبوقة على البلاد في العامين الماضيين وقال: ان اجراءات الحظر على البلاد خلال العامين الاخيرين لم يسبق لها مثيل ولم تفرض على اي دولة لغاية الان وان بلادنا اليوم تواجه حربا اقتصادية شاملة.

واضاف: لقد مررنا خلال الاعوام الاخيرة بظروف صعبة ، لذلك يجب أن تتناسب توقعات البنك المركزي والنظام المصرفي للدولة مع إمكانيات وتسهيلات الجهاز المصرفي والبنك المركزي.

وأضاف همتي: إن الحظر الأميركي الجديد، الذي أُعلن عنه عام 2018 ، دخل حيز التنفيذ في عام 2019 ، وبعد أسبوع من بدء مسؤوليتي كمحافظ للبنك المركزي، وبلغت ذروتها تدريجياً في الأشهر التي تلت ذلك، بما في ذلك فرض الحظر على البنك المركزي والبنوك وصادرات النفط وغيرها، مما اثر بشكل لافت على موارد النقد الأجنبي واقتصاد البلاد.

وقال: انه خلال العامين الماضيين، فقدنا جزءًا كبيرًا من عائداتنا من النقد الأجنبي ، لذلك تعرضت الحكومة لضغوط كبيرة في العامين الماضيين ، وتم تحويل نفس الكمية المحدودة من موارد النقد الأجنبي بسعر صرف 4200 تومان لدعم الشرائح الضعيفة وكان الضغط شديدًا لدرجة أن العديد من الدول التي كانت لديها علاقات ودية معنا جمدت عائداتنا من العملة الصعبة ولم تقدم لنا أموالنا.

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