رصد 6317 اصابة و 82 حالة وفاة جدیدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن لاري قالت في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 6317 اصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین الی ملیون و 411 الفا و 731 شخصا؛ من بينهم 3964 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 202 الفا و 893شخصا لغایة الان، فيما توفي 82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع اجمالي عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 889 شخصا.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 230 الفا و 376 اختبارا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد وقالت ان 18 مدينة هي الان في الحالة البرتقالية و 124 في الحالة الصفراء و 306 في الحالة الزرقاء.

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