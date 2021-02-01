رصد 6597 اصابة و 79 حالة وفاة جدیدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاري قالت في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين، انه تم تسجیل 6597 اصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین الی ملیون و 424 الفا و 596 شخصا، من بينهم 3896 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 216 الفا و 305شخصا لغایة الان، فيما توفي 79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع اجمالي عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 38 شخصا.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 340 الفا و 259 اختبارا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد وقالت ان 18 مدينة هي الان في الحالة البرتقالية و 124 في الحالة الصفراء و 306 في الحالة الزرقاء.

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