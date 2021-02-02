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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥٤ م

في غضون الساعات الــ 24 الماضية؛

وزارة الصحة تسجّل 72حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وزارة الصحة تسجّل 72حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 431 الفا و 416 شخصا، وبوفاة 72 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و 110 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 6 الاف و820 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 431 الفا و416 شخصا؛ من بينهم 3865شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 223 الفا و 197شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 72 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 110 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9 ملايين و 394 الفا و 967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911539

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