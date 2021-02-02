وزارة الصحة تسجّل 72حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 6 الاف و820 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 431 الفا و416 شخصا؛ من بينهم 3865شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 223 الفا و 197شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 72 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 110 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9 ملايين و 394 الفا و 967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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