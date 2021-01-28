رصد 6527 اصابة و 85 حالة وفاة جدیدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن لاري قالت في تصریحها الصحفي الیوم الخميس، انه تم تسجیل 6527 اصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین الی ملیون و 398 الفا و 841 شخصا؛ من بينهم 4018 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 189 الفا و 975 شخصا لغایة الان، فيما توفي 85 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع اجمالي عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 736 شخصا.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 125 الفا و 76 اختبارا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد وقالت ان 18 مدينة هي الان في الحالة البرتقالية و 154 في الحالة الصفراء و 276 في الحالة الزرقاء.

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