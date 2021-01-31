  1. إيران
  2. المجتمع
٣١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٣٩ م

الصحة الايرانية:

رصد 6268 اصابة و 70 حالة وفاة جدیدة بكورونا

رصد 6268 اصابة و 70 حالة وفاة جدیدة بكورونا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية "سیما سادات لاري" أنه تم تسجيل 6268 اصابة و 70حالة وفاة جديدة بكورونا في غصون ال24 ساعة الماضیة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن لاري قالت في تصریحها الصحفي الیوم الاحد، انه تم تسجیل 6268  اصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین الی ملیون و 417 الفا و 999 شخصا؛ من بينهم 3932 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 210 الفا و 51شخصا لغایة الان، فيما توفي 70 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع اجمالي عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 959 شخصا.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لحد الان اجراء  9 ملايين و 285 الفا و 288 اختبارا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد وقالت ان 18 مدينة هي الان في الحالة البرتقالية و 124 في الحالة الصفراء و 306 في الحالة الزرقاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1911480

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات