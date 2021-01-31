قائد الثورة يزور مرقد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه زار قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأحد مرقد الإمام الخميني (ره) مفجر الثورة الاسلامية في جنوب العاصمة طهران وقام بالصلاة على روحه وقراءة القرآن الكريم اجلالا لمقامه وذلك على اعتاب عشرة الفجر المباركة (عودة الامام الخميني في 1 فبراير 1979 من المنفى الى ايران) وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وتوجه سماحة اية الله الخامنئي بعد ذلك الى زيارة مزار الشهداء بمن فيهم آية الله محمد حسين بهشتي رئيس المحكمة العليا الاسبق في ايران ومحمد علي رجائي الرئيس الايراني الاسبق ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر (استشهدا يوم30 آب/ اغسطس 1981اثر انفجار قنبلة زرعت في مكتب رئيس الوزراء) وشهداء حادث 28 حزيران/يونيو 1981 (استشهاد آية الله بهشتي و72 شخصية قيادية اثر تفجير ارهابي استهدف مقر الحزب الجمهوري بطهران على يد عناصر من منظمة 'خلق' الارهابية) ودعا الله لهم بعلو الدرجات.

كما توجه سماحته الى زيارة مزار الشهداء وصلى على ارواحهم المطهرة داعيا الله عز وجل الى استمرار نزول الرحمة والدعم الإلهي للشعب الإيراني العظيم.

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