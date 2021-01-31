احیاء ذکری عودة الامام الخميني الی ربوع الوطن في حرمه

وأفادت وكالة مهرللانباء، انه اقيم اليوم الاحد مراسم الذكرى الثانية والأربعون للعودة التاريخية لمفجر الثورة الإسلامیة الامام الخمیني قدس سره بحضور مسؤولين البلاد ونواب الاديان الالهية في مجلس الشوری الإسلامي في مرقده.

وکان الخطیب في هذه المراسيم امام جمعة طهران حیث احیی المشارکون شعائر الثورة الاسلامية.

وجدير الذكر انه ستشهد جميع انحاء البلاد احتفالات ومراسم بهذه المناسبة مع مراعاة الاجراءات الصحية والتي ستستمر لمدة عشرة ايام بدءا من عودة الإمام الخمیني الی احضان الوطن الی یوم انتصار الثورة الإسلامیة.

/انتهى/