نراقب كافة تحركات العدو وجاهزون لمواجهة اي تهديد محتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زاده،قال في كلمة له خلال زيارته التفقدية لمراكز القيادة والسيطرة وعدد من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج الفارسي: "اليوم وبفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهمتهم الجادة في حماية اجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبجاهزية عالية ".

وأضاف العميد قادر رحيم زاده: " ان القوات المتخصصة في الدفاع الجوي من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة ، مستعدة للتصدي مع أي تهديد محتمل"./انتهى/