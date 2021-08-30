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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٢٤ م

قائد مقر خاتم الانبياء (ص):

نراقب كافة تحركات العدو وجاهزون لمواجهة اي تهديد محتمل

نراقب كافة تحركات العدو وجاهزون لمواجهة اي تهديد محتمل

اكد قائد مقرخاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زاده، إن قوات الدفاع الجوي جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زاده،قال في كلمة له خلال زيارته التفقدية لمراكز القيادة والسيطرة وعدد من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج الفارسي: "اليوم وبفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهمتهم الجادة في حماية اجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبجاهزية عالية ".

وأضاف العميد قادر رحيم زاده: " ان القوات المتخصصة في الدفاع الجوي من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة ، مستعدة للتصدي مع أي تهديد محتمل"./انتهى/

رمز الخبر 1917435
https://ar.mehrnews.com/news/1917435/

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